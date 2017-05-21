幼兒瘋疊杯！ 4歲女童競技奪第2
2017-05-21 18:09
〔記者張安蕎／新北報導〕「2017新北市大三鶯區第一屆競技疊杯公開賽」今天在樹林國小舉行，吸引來自土城、樹林、三峽、鶯歌地區近170名選手報名參賽，這是近年很熱門的疊杯運動第一次在大三鶯地區比賽，也是第一次在非體育館的半開放式空間舉行，因為有風的因素，更考驗選手技巧。
首先登場的是幼兒組賽事，參賽年齡最小選手鄭筠巧年僅4歲，目前就讀唯爾幼兒園。她學疊杯已經將近1年時間，因為身高不及比賽桌子高度，必須加1個腳踏墊才能順利完成，今天媽媽幫她綁了2個小辮子，模樣特別可愛。
鄭筠巧在比賽過程中一度因為緊張，忘記疊杯順序，結果對手還偷偷指導協助完成。不過她最後在個人3-6-6項目拿下第2名，表現值得鼓勵。
中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳說，疊杯運動主要是3-3-3、3-6-6及CYCLE三個項目，大三鶯地區有越來越多學生學習疊杯，且已經產生國手。此次特別感謝新北市議員洪佳君贊助經費舉辦第一屆區賽，讓小選手們以比賽代替訓練，磨練參賽經驗。
區賽因為是比較基層的比賽，賽制採3戰2勝pk單敗淘汰制，而平時都是爸爸、媽媽幫小選手錄影、拍照，今天的比賽也有媽媽下場參賽，換成小選手幫媽媽錄影、拍照，使得媽媽在賽桌上格外緊張，畫面溫馨有趣。
來自樹林區的兄弟檔國手朱盛陽、朱盛鴻，學疊杯已經5年，參加過國內外大大小小比賽，今天原本只擔任示範表演嘉賓，但哥哥決定挑戰不分齡菁英組，最後贏得個人3-6-3冠軍。
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