包粽也包善意 連續9年分送弱勢不間斷
2017-05-21 18:05
〔記者李雅雯／新北報導〕民間團體台灣環保協會連續9年號召志工在端午節前夕趕包「三蘆粽葉飄香愛心粽」，欲將熱騰騰又新鮮的粽子分送到弱勢家庭、社福團體手上，每顆米粒、每分餡料都饒富滿滿的善意。志工群們今天上午到下午在新北市蘆洲區忠義廟前廣場搭棚工作，預計產出2萬顆粽子，這2天陸續分送。
志工群們約在一個月前即開始籌備包粽子相關事宜，每個人自掏腰包小額捐款，100元、500元、1000元累積出40萬元經費，用以購買粽葉、糯米、餡料等。今天清晨2點開始即接力備料，有人是清晨2點班；也有人是清晨5點組，分工分批作業；備料工作告一段落後，志工們即在忠義廟前廣場的搭棚下，坐著小凳兒，一個一個綁粽。最快包出的首批粽子，今天上午就已先在三重區義天宮前發送完畢。
台灣環保協會榮譽理事長、新北市議員李翁月娥說，為了讓2萬顆粽子可以在時間內順利產出，幾乎所有能參與的志工都前來幫忙了，很多人都是一大清早就起床前來協助，這項活動連續辦了9年，每每看到這麼多人願意付出的場面就感動，所有人的信念都是一樣的「施比受有福」。
現場包粽子的阿姨則笑說，每年端午節都在包粽子，一年比一年包得快，「年年都在進步，送人吃的，不累不累」。
粽子將於明天繼續在三重區發送給給經濟相對弱勢民眾，同時捐出1000顆給人安基金會。
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