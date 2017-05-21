台東沒有龍舟賽 只有竹筏賽
2017-05-21 17:55
台東沒有龍舟賽，卻有池上大坡池的竹筏賽。（記者王秀亭攝）
［記者王秀亭／台東報導］台東今年沒有龍舟賽，只有竹筏賽，由池上鄉公所主辦的12人制全國邀請賽，在第一名獎金10萬的誘因下，吸引16組隊伍參賽，池上鄉雖然派出富興、振興兩支種籽隊伍，想留住冠軍，鹿野巴拉雅拜部落也來勢洶洶，最後仍由來自高雄的「船老大」順利拿下三連霸。
池上鄉公所為重現昔日大坡池獨特人文景觀，早期在端午節前後推出竹筏季活動，多年前一度延後到暑假舉辦，3年前回復到端午節前辦理，並將第一名獎金提高到10萬元，第二、三名分別為5、3萬元，鄉長張堯城將其定調為各地龍舟賽的暖身賽。
今年竹筏12人制全國邀請賽今天在大坡池舉辦，雖然和國中會考撞期，減少外縣市隊伍報名意願，連拿兩年冠軍、由高雄龍舟協會一軍組成的「船老大」仍不缺席，另有兩對來自花蓮縣，台東輕艇隊則組成「初生之犢」隊，才成軍1年就拿下去年花蓮龍舟賽冠軍的鹿野鄉巴拉雅拜部落也不放棄高額獎金的機會。
今天上午先進行計時賽，選出前8強後，下午兩兩捉對廝殺，再進入最後決賽，經過激烈競爭，高雄船老大仍穩坐冠軍，抱走10萬元獎金，第二名由「初生之犢」拿下，第三名是地主富興隊，第四名為巴拉雅拜元丞運動公司；振興隊、台東縣小英之友會、天公祖龍舟團、池上聯隊併列第五名。
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