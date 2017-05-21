錢和臉非考量！ 研究：女性擇偶喜歡像「他」

2017-05-21 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕很多人總認為女生在擇偶時會先考量男方財力、顏質。不過最近一項研究卻發現，女生在選擇伴侶時常常是選與自己兄弟相像的男人。

綜合外媒報導，刊登在《進化與人類行為（Journal Evolution and Human Behavior）》期刊、由英國諾桑比亞大學（Northumbria University）所做的研究發現，女人在選擇伴侶時的考量並非幽默感、高薪等，反而是和她們家中兄弟的相似度。

研究團隊在實驗中找來一群女性受試者，給了她們一堆男性照片，其中包含路人照、明星照和她們伴侶的照片。研究團隊接著要求受試者們，從這些照片找出和自己家中兄弟最相像的人。研究結果意外發現，很多女性最後選出的都是伴侶的照片，這顯示她們的伴侶其實和兄弟非常相像。

領導研究的學者賽克斯頓（Tamsin Saxton）認為，對女生而言，相似感可能就是一種吸引力，所以才會導出這樣的研究結果。