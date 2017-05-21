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雲林會考一起疑似違規 該科恐不記分

2017-05-21  18:26

〔記者詹士弘／雲林報導〕國中會考今天結束，雲林考場過程平順，英文科有考生疑似抄寫答案帶出場，需送委員會確認，最嚴重該科可能不予記分；昨天有6名 考生違規提早翻卷事件，今天未再發生。

國中教育會雲林考區應考7782人，昨天各科缺考人數約為33人，僅在英文科出現一起疑似違規事件。

有考生反應，今年的英文題目題組的文字太長，單字能力差的人可能在答題上有障礙，另自然科題目也偏多，有些人無法在時間內答完全部題目。

國中教育會考成績查詢服務：

1.預約成績簡訊：自106年6月3日8時起至6月8日24時止
【操作方式】
（1）中華電信手機直撥536
（2）市話直撥0203-03536或非中華電信手機直撥0911536536
（3）簡訊（限中華門號）：按『＊020+准考證號碼（9碼）＋身分證後4碼』後，傳送至536
簡訊發送時間：106年6月9日上午8時起

備註：因為預約人數眾多，系統將依預約順序，自當日08:00起發送簡訊，並非「每一個人都在8點整收到簡訊」。

2.電話即時查分：自106年6月9日8時起至6月13日24時止
【操作方式】
（1）中華電信手機直撥536
（2）市話直撥0203-03536或非中華電信手機直撥0911-536536
（3）簡訊（限中華門號）：按『＊020+准考證號碼（9碼）＋身分證後4碼』後，傳送至536

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  • 國中會考結束，學生得等成績出爐，才能確定是否能進入理想高中職。（記者詹士弘攝）

    國中會考結束，學生得等成績出爐，才能確定是否能進入理想高中職。（記者詹士弘攝）

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