國中會考考完了！ 先來吃喝玩樂

國中會考今天結束，考生步出考場。（記者劉曉欣攝）

2017-05-21 17:41

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕考完了！國中會考今天結束，許多考生都開始安排吃喝玩樂，因為成績單6月9日才會寄發，先休息一下，再來思考未來的選填志願與人生方向！

今年彰化縣國中會考由員林高中主辦，員林高中教務主任黃柏年表示，今天自然科缺考66人、英語閱讀缺考65人、英語聽力缺考68人；違規事項以攜帶智慧手環、考試時手機鈴聲響起，轉頭講話、提前翻閱試卷與在答案卡上寫姓名等違規，明日將召開會議判定如何處理。

由於彰化縣免試入學招生總額1萬4400名，會考報名人數1萬4057名，在招生名額「多」於報名人數的前提下，幾乎可說是「考生都有學校可以念」，由於今年彰化縣超額比序積分總分135分，其中會考成績佔了45分，其它的90分是積分項目，以往被家長考生最關切「競賽項目」所佔的比重下修，所以，會考成績就等於是左右未來選填志願的最大關鍵。

許多考生都說，反正會考已經考完了，成績也已經不能翻盤，就先休息一下再說，選填志願的頭痛問題就等成績出爐再說。