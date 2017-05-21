國中會考考完了！ 先來吃喝玩樂
2017-05-21 17:41
國中會考今天結束，考生步出考場。（記者劉曉欣攝）
〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕考完了！國中會考今天結束，許多考生都開始安排吃喝玩樂，因為成績單6月9日才會寄發，先休息一下，再來思考未來的選填志願與人生方向！
今年彰化縣國中會考由員林高中主辦，員林高中教務主任黃柏年表示，今天自然科缺考66人、英語閱讀缺考65人、英語聽力缺考68人；違規事項以攜帶智慧手環、考試時手機鈴聲響起，轉頭講話、提前翻閱試卷與在答案卡上寫姓名等違規，明日將召開會議判定如何處理。
由於彰化縣免試入學招生總額1萬4400名，會考報名人數1萬4057名，在招生名額「多」於報名人數的前提下，幾乎可說是「考生都有學校可以念」，由於今年彰化縣超額比序積分總分135分，其中會考成績佔了45分，其它的90分是積分項目，以往被家長考生最關切「競賽項目」所佔的比重下修，所以，會考成績就等於是左右未來選填志願的最大關鍵。
許多考生都說，反正會考已經考完了，成績也已經不能翻盤，就先休息一下再說，選填志願的頭痛問題就等成績出爐再說。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- （獨家）豬哥亮頭七返家探望 顯靈堅持不走
- 比高鐵快！超跑國道飆320公里還被超車
- 承認敗選 洪秀柱籲全黨團結 郝龍斌提三期盼
- （影音）謝金燕擦身頭七淚崩 吞傷遙祭豬哥亮
- 原民抗癌嬤 樂觀顧三孫
- （影音）「恁娘卡厚」悼念豬哥亮 吳宗憲重操豬式幽默
- 豬哥亮入住天堂級「豪宅」 張惠妹的他也長眠於此
- 不孝子酒後失控 母親節拿手機打老媽
- 北京阻台參與WHA》瑞媒：中國不想在日內瓦看到台灣人
- 謝金燕首吐父喪心聲 唱到這首就哭了
- CIA有內奸 紐時：多名線民在中國被殺
- 女友欲尋短 男友與警柔情勸回
- 攤車宣傳 15博物館「集體出走」
- 【浮世男女】失戀那件小事
- 高爾夫》中京電視普利司通女子公開賽 盧曉晴獲得第2名
- 【朵朵小語】應該不應該
- 29歲廚師凌晨騎重機 自撞人行道身亡
- 謝金燕傷痛唱五月天這首歌 紐約開唱滿滿打氣觀眾
- 一帶一路免驚 新南向不輸中國
- APEC部長會議 亞太合力重振TPP
- 苗栗通霄鐵人項傳意外 6旬中醫師不幸溺斃
- 覆電習近平未提「一中各表」 吳敦義這樣說...
- 美：龐大軍售 協助沙烏地對抗伊朗惡勢力
- 童玩節工讀生 今年增加103人
- 豬哥亮頭七 兒女靈堂外跑10圈
- 吳敦義當選國民黨主席 民進黨盼共推改革
- 鼓勵學母語 成功國小設越語合唱團
- 【人生小景】老朋友
- 陸上行舟兼包粽 手腳比快
- 擋住「獅」控反撲 兄弟挺進20勝
- 鄔惟喬亞青少摘金 締造台灣競走史新頁
- 會考前一天還兼差賺外快 國中生詐欺車手遭逮
- 電梯口碰撞引糾紛 少年遭西瓜刀猛砍送醫
- 指吳敦義責任重大 王金平︰有需要會參與黨改造
- 〈婚姻幸福學〉火爆人妻 情緒失控中
- 女星願當二奶 竟向正宮提「2女共侍1夫」
- 刑事局解密 秒懂「盜用LINE」是怎麼回事
- 險遭同袍性侵 怕影響升遷 女中士隱忍不報
- 川普訪沙 千億美元軍售當伴禮
- （影音）黃秋生玩得太變態 日男星「對不起日本」息影
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國中會考考完了！ 先來吃喝玩樂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分