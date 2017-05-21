阿勃勒花開 屏東運動公園、萬年溪吸睛
2017-05-21 17:38
好漂亮的黃雨雨，拿起相機拍一張（記者葉永騫攝）
〔記者葉永騫／屏東報導〕5、6月是阿勃勒開花的季節，黃澄澄的一片，還會飄起了黃金雨，相當浪漫，屏東縣賞阿勃勒最知名的地點在內埔榮民之家，但是距離屏東市最近的則是屏東運動公園及萬年溪勞工活動中心附近，都是不錯的賞花地點，金黃色一片讓人感受到幸福的滋味，吸引了賞花的人群。
今年因為暖冬氣候異常，南台灣的黃花風鈴木沒有開花，讓屏東縣民無法欣賞屏東市中山路黃金花海的機會，不過最近阿勃勒開花了，屏東市萬年溪畔綠蔭變成金黃色一片，讓散步及騎自行車民眾都感受到萬年溪變的更美麗，而屏東運動公園內的阿勃勒樹因為長得相當高大及茂密，下起黃金花雨格外的漂亮，近日吸引了許多民眾前往賞花，許多人還帶著相機前來捕捉美景，感覺很浪漫。
屏東市民代表方一祥也趁著假日帶著老婆來賞花合影，增加了夫妻的生活情趣，他說，屏東市民如果覺得內埔榮民之家太遠，就近到運動公園來賞花也相當不錯，或者在萬年溪也行，賞花散步兼運動，是假日相當不錯的選擇，而賞花也要把握時間，否則太晚了花期就過了。
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