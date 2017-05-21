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下水就積水 林頭國小操場可望改PU跑道

紅土操場易長草，林頭國小每隔一段時間，師生就得總動員拔草。（記者詹士弘攝）

2017-05-21  17:36

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市林頭國小地勢低漥，加上附近社區房子越建越多，排水不易，每逢下雨，學校操場的紅土跑道就會積水數天，水退後跑道還會長草，師生常得花時間拔草，困擾多，近日獲經費700萬元，可望墊高地基換成PU跑道。

「學校操場排水不良，地勢低漥，一下雨就積水。」林頭國小校長曾智豐表示，學校的紅土跑道雖然很漂亮，操場的草皮也維持很好，但積水問題一直無法解決，下大雨後積水好幾天才能退，學生常因此無法使用操場或跑道；另紅土跑道每年需重新覆土，經費高達9萬6000元，學校也常因籌募經費問題而困擾不已。

除此之外，紅土跑道容易長草，每隔一段時間，師生就得一起在跑道上拔草，而且怎麼拔也拔不完；操場旁的地磚則是容易長苔，加上老樹樹根隆起，造成地磚道高低起伏，學生不小心就會跌倒。

立委劉建國得知消息後，已向教育部爭取700萬元經費，協助林頭國小改善跑道，將把地基墊高，做好排水，紅土改為PU跑道，並改善一旁的籃球場。

曾智豐說，現有的經費不足以連長青苔的地磚問題一併解決，未來還得另外找預算，希望早日讓學校環境更加安全舒適。

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  • 紅土操場易長草，林頭國小每隔一段時間，師生就得總動員拔草。（記者詹士弘攝）

    紅土操場易長草，林頭國小每隔一段時間，師生就得總動員拔草。（記者詹士弘攝）

  • 跑道旁的的地磚道受樹根隆起影響而高低不平，且易長青苔，影響學生行走安全。（記者詹士弘攝）

    跑道旁的的地磚道受樹根隆起影響而高低不平，且易長青苔，影響學生行走安全。（記者詹士弘攝）

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