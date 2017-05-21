想上建中、北一女 測驗題至少33分才保險
〔記者張議晨／台北報導〕國中會考今午落幕，基北區今年有65587人報考，人數比去年少了9297人，台北市景文高中國中部主任卓意翔推估，基北區考生要擠進前5志願，測驗題部分至少要30分以上才保險；要擠進建中、北一女，則至少要33分以上，師大附中約32、成功高中、中山女高約31分、松山高中約為30。
不過，因今年報考人數大減，卓認為，各校免試入學最後錄取分數應會再下降。
北市免試入學超額比序採「108方案」（會考、多元學習表現、志願序各佔36分）。考生要擠進建中、北一女，換算會考總積分至少需105。
建中、北一女去年會考錄取分別為34.6、34分，卓意翔分析，若以志願序、多元學習表現滿分推估，要進建中、北一女測驗題33分才算跨入錄取門檻，34分則篤定穩上，至於基北區前5志願，會考成績若不含作文至少也要30分以上才較為保險。
卓意翔說，北市前5志願各校差距約1分，往下則進入社區指標型高中，如麗山高中、大同高中、板橋高中，測驗題須拿28分才有機會跨過門檻。另外鄰近捷運站的內湖、和平、大直、中正、景美等高中，積分約落在24至28分，再來則是百齡、陽明等較屬北市郊區的學校，會考積分落在19至24。
至於公立高職部分，卓意翔認為，高職熱門、冷門科系分數差異大，以大安高工電機、資訊來說，會考積分至少需24分，但冷門的汽修科則為19分。其他如松山工農、士商則落在20分，木柵高工、南港高工最低也需14分。
卓意翔說，若要進入北市公立高中，會考積分至少需20分，高職至少則需13分，整體而言，各校錄取分數與去年差異不大，但因會考人數減少13％，各校招生人數卻未跟著大幅減少，估計各校錄取分數也會跟著下降。
北市建成國中教務主任林泰安分析，今年明星高中錄取分數與去年相比不大，反而是社區型高中，隨各校招生特色，學生、家長選擇意願的改變，錄取落點差異會較明顯。
因北市採5志願為1群，林泰安建議，前1、2志願可選填夢幻志願，後面則視自己粗估分數，選填符合會考積分的高中，會較為務實也較為保險。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- （獨家）豬哥亮頭七返家探望 顯靈堅持不走
- 比高鐵快！超跑國道飆320公里還被超車
- 太妍開高衩飆美嗓 熱情獻吻誇台粉
- 強尼戴普險拒演《神鬼奇航5》 竟然只因這個理由...！
- 焦點評論》何妨遇強則強
- 男女當街上演活春宮 卻被路人拍成「動物腥球頻道」
- 蔡依林「在法國出道了」 登時尚雜誌變新人 ！
- 獨家》謝金燕紐約暴瘦開唱 將先為豬哥亮默哀一分鐘
- MiLB》王維中登板後援掉1分 3球解決洛磯「故事哥」
- 謝金燕首吐父喪心聲 唱到這首就哭了
- CIA有內奸 紐時：多名線民在中國被殺
- 義大利火山沉寂近500年 專家警告有異常變化恐噴發
- 去年餐會阿扁待「小房間」 呂秀蓮：夠難看了...
- NBA》怕3-1憾事重演！格林：沒把握與騎士爭冠
- NBA》今年季後賽分差大難看？杜蘭特：不喜歡就別看
- 11友邦挺台 要WHA開門
- 柔道金牌宋雅婷、武術冠軍陳妙珺 獲總統教育獎
- （影音）謝金燕擦身頭七淚崩 吞傷遙祭豬哥亮
- 許哲珮結婚6年 終於好孕到
- 囧！男星性慾強迷玩換妻俱樂部 竟睡到自己老婆
- 竹市斥資28億 推動新校園運動
- 麻豆守護奏效 會考遇進香很安靜
- 環局長嗆環署 柯挺自家人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Xi threatened to start war over S China Sea: Duterte
- 艾多根赴中交朋友 華郵：美國不是土耳其唯一夥伴
- （影音）FTISLAND老么組會台粉 敏煥被爆理想型是這款
- 一帶一路免驚 新南向不輸中國
- 酒駕累犯打悲情牌 拒測結果還是送辦
- 川普造訪首日 沙美簽3800億美元投資協議
- 總統涉貪 巴西今全國大示威
- 黨代表也大勝 吳系仍將掌國民黨中常會
- 中職》室內打擊區有「漏洞」 張正偉擊破窗見怪不怪
- 結合慈善馬拉松 波麗士齊聚反毒路跑
- 蝙蝠銳減 瑞芳蝙蝠洞議員促設保護區
- 「半小時前才檢查無異」 新北三重洗衣店起火
- 扁違保外規定？ 中監：認定中
- 習近平致吳敦義賀電 提堅定反對台獨
- 台聯期盼吳敦義 改變馬英九「媚中路線」
- 【人生小景】老朋友
- 緋紅女巫深V中門大開 秀美乳辣翻坎城
標題：想上建中、北一女 測驗題至少33分才保險
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email