想上建中、北一女 測驗題至少33分才保險

2017-05-21 17:35

〔記者張議晨／台北報導〕國中會考今午落幕，基北區今年有65587人報考，人數比去年少了9297人，台北市景文高中國中部主任卓意翔推估，基北區考生要擠進前5志願，測驗題部分至少要30分以上才保險；要擠進建中、北一女，則至少要33分以上，師大附中約32、成功高中、中山女高約31分、松山高中約為30。

不過，因今年報考人數大減，卓認為，各校免試入學最後錄取分數應會再下降。

北市免試入學超額比序採「108方案」（會考、多元學習表現、志願序各佔36分）。考生要擠進建中、北一女，換算會考總積分至少需105。

建中、北一女去年會考錄取分別為34.6、34分，卓意翔分析，若以志願序、多元學習表現滿分推估，要進建中、北一女測驗題33分才算跨入錄取門檻，34分則篤定穩上，至於基北區前5志願，會考成績若不含作文至少也要30分以上才較為保險。

卓意翔說，北市前5志願各校差距約1分，往下則進入社區指標型高中，如麗山高中、大同高中、板橋高中，測驗題須拿28分才有機會跨過門檻。另外鄰近捷運站的內湖、和平、大直、中正、景美等高中，積分約落在24至28分，再來則是百齡、陽明等較屬北市郊區的學校，會考積分落在19至24。

至於公立高職部分，卓意翔認為，高職熱門、冷門科系分數差異大，以大安高工電機、資訊來說，會考積分至少需24分，但冷門的汽修科則為19分。其他如松山工農、士商則落在20分，木柵高工、南港高工最低也需14分。

卓意翔說，若要進入北市公立高中，會考積分至少需20分，高職至少則需13分，整體而言，各校錄取分數與去年差異不大，但因會考人數減少13％，各校招生人數卻未跟著大幅減少，估計各校錄取分數也會跟著下降。

北市建成國中教務主任林泰安分析，今年明星高中錄取分數與去年相比不大，反而是社區型高中，隨各校招生特色，學生、家長選擇意願的改變，錄取落點差異會較明顯。

因北市採5志願為1群，林泰安建議，前1、2志願可選填夢幻志願，後面則視自己粗估分數，選填符合會考積分的高中，會較為務實也較為保險。