復育台灣野百合 僧俗攜手貢寮種希望
2017-05-21 17:23
新北市政府今天在貢寮龍門運動公園種下2000株台灣百合幼苗，進行百合復育工作；圖為小朋友小心翼翼的呵護，將台灣百合幼苗種下。（記者俞肇福攝）
〔記者俞肇福／新北報導〕響應國際生物多樣性日，新北市政府秘書長許育寧、農業局長李玟與靈鷲山當家常存法師帶領法師、志工與貢寮在地居民，今天早上在貢寮龍門運動公園一同種植2000株台灣百合幼苗，希望種下善的種子，一同愛地球、愛和平。
今天貢寮地區雨勢時大時小，但仍難擋參加者的復育熱情，穿上主辦單位提供的黃色雨衣及塑膠鞋套；活動開始前，雨卻停了，太陽還一度穿越雲層露臉，由於一早的大雨，讓土壤相當鬆軟，省下鬆土及澆水步驟，讓整個過程格外順暢。
台灣百合是台灣特有種，因此有「福爾摩沙百合」、「高砂百合」等具台灣意象的美麗別名，花期介於春夏之際，分佈遍及全島。300年前北海岸盛開的百合曾讓西班牙船隊經過時讚嘆不已，後因人為摘採破壞，導致野外數量逐漸稀少。
新北市政府自103年起，即在金山地區栽植上萬株台灣百合，且在金山地區農會與金山區公所協助下，持續進行復育工作及推廣教育，串連起百合復育聯盟，目前已復育25000株百合。
新北市秘書長許育寧表示，今年開始新北市政府將台灣百合復育工作自北海岸延伸至東北角，而龍門運動公園地點與腹地條件都相當適合栽植台灣百合，市府未來將把這裡打造成東北角百合數量最多的公園，不僅提供居民散步休閒的美麗空間，也能讓遊客能一起欣賞百合花美麗。
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