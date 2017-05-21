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考古文物隨意堆疊 牛罵頭園區如垃圾場？

考古文物放在牛罵頭遺址園區廣場，沒有說明介紹，民眾誤以為是考古垃圾。（記者黃鐘山攝）

2017-05-21  17:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市近年來進行多項考古挖掘，但出土文物幾乎只進行搶救挖掘，後續考古文物的清理、分析及研究幾乎付之闕如；牛罵頭遺址園區廣場堆置大批考古文物，因為沒說明介紹，被民眾譏諷是考古廢棄物。市議員楊典忠今天說，市府應儘速整理研究。

楊典忠表示，目前台中市搶救出土的文物，僅安和遺址與惠來遺址出土委託進行文物清理計畫，其他列冊與疑似遺址如南勢坑、鹿寮、安和、頭家厝、惠來、駁坎、聚興、清水中社、軍功、西大墩窯等，出土文物都放在牛罵頭遺址園區與光復新村典藏庫房。

台中市惠來遺址保護協會理事陳家彥說，市府的文資考古只有搶救、沒有研究，長年下來考古文物一箱一箱堆疊。市府應依法進行調查研究，編列長程遺址文物調查研究計畫，進行文物分析與研究，成立城市博物館籌備處，為後續研究報告與文物典藏作好規劃。

楊典忠說，考古文物堆放在牛罵頭園區廣場，文物庫房也堆疊一箱箱出土文物，民眾譏諷考古文物是廢棄物，園區更像是考古垃圾場。市府應進行考古文物的清理與分析研究，否則恐怕會面臨「有考古文物卻沒有研究分析，有搶救報告卻沒有研究資料」窘境。

文化局說，台中市尚無大型的專業典藏、展示及研究空間，列冊或疑似遺址所挖取的文物暫放戶外，因須風乾並非隨意放置。另部分陶瓦碎片、石具等暫存科博館、中研院，牛罵頭園區部分房舍也作為專業典藏空間，存放中社等出土人骨，並有常設文物陳列館，未來將持續改善典存空間。

文化局強調，市府近年逐年編列經費委託專業單位，積極進行遺址出土物整理、復原，包括牛罵頭遺址出土文物整飭、安和遺址出土文物整理計畫等，並籌設興建遺址博物館與台中城市博物館，進行相關出土文物整理、研究典藏與展示。

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  • 考古文物放在牛罵頭遺址園區廣場，沒有說明介紹，民眾誤以為是考古垃圾。（記者黃鐘山攝）

    考古文物放在牛罵頭遺址園區廣場，沒有說明介紹，民眾誤以為是考古垃圾。（記者黃鐘山攝）

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