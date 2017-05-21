龍井西瓜盃壘球賽 西瓜冰棒好搶手

西瓜盃參賽的隊伍都獲贈一箱西瓜。（記者何宗翰攝）

2017-05-21 17:22

〔記者何宗翰／龍井報導〕台中市龍井區農會第2屆西瓜盃壘球邀請賽，今天在龍井河濱壘球場舉辦，農會總幹事林裕議表示，今年參賽隊伍相當踴躍，共有72隊，將進行長達2個月的賽事，預計6月18日進行分組冠軍賽，參賽的每隊除了贈送一箱西瓜之外，現場也提供農會新推出的西瓜原汁冰棒，清涼消暑。

擔任開球嘉賓的立委顏寬恆表示，龍井區農會在新的理事長高瑞聰、總幹事林裕議、常務監事陳榮明帶領下，注入很多新血，除了傳統的農業領域外，也跨足舉辦體育活動，老人長照、國中小學生獎助學金的補助等，各方面農會都非常投入，是地方的好厝邊，感謝農會的付出貢獻。

第2屆西瓜盃壘球邀請賽分為快樂組、休閒組、長青組，公司行號如友達、喬山健康科技、中龍鋼鐵、台中發電廠都有組隊參加，以學校科系報名的有靜宜觀光、逢甲機進鷹、逢甲都資、逢甲航太等隊，特別的是議員顏莉敏、楊典忠、張立傑等人的後援會，也都組隊報名參加。

開幕儀式上眾人開心品嚐農會新推出的西瓜原汁冰棒。（記者何宗翰攝）