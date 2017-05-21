| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

戒酒馬拉松 野餐籃估價王玩翻天

2017-05-21  17:00

［記者王秀亭／台東報導］「540、480、510」台東市海濱公園今天下午估價聲四起，182名參加台東縣戒酒馬拉松的參賽者及戒酒天使齊聚，大玩野餐籃估價遊戲，猜對野餐籃價錢者，就能直接取走野餐籃，在海濱公園大草地上悠閒野餐。

台東縣政府戒酒馬拉松活動今年已邁入第7年，為幫戒酒者加油打氣，今年首度在活動期間舉辦野餐籃估價王，成功戒酒的「學長姊」到場分享心得與談心外，同時讓戒酒者及陪伴的戒酒天使一起放鬆心情，遠離酒精，到海邊野餐。

縣衛生局保健科表示，縣府從100年開始舉辦戒酒馬拉松，至去年已協助1035位鄉親停酒至少3個月以上，今年報名戒酒馬拉松人數有503人，報名人數創下歷年最多。

縣長黃健庭表示，要成功戒酒，光靠自己，身邊沒有鼓勵加油團，成功率有限，親友支持相當重要。

衛生局準備37個野餐籃，讓參與者進行估價，第一個猜對價格的60歲賴春英是戒酒馬拉松參賽者，她說，家人總是抱怨她一直喝，才決心戒酒，雖然沒喝酒就沒朋友，卻有了家人，因為陪伴家人的時間增加，也找回健康，兒女都說戒酒後氣色好很多。

相關影音

廣告
  • 為戒酒馬拉松參賽者加油，台東縣政府首度舉辦野餐籃估價王。（記者王秀亭攝）

    為戒酒馬拉松參賽者加油，台東縣政府首度舉辦野餐籃估價王。（記者王秀亭攝）

  • 參賽者賣力估價。（記者王秀亭攝）

    參賽者賣力估價。（記者王秀亭攝）

  • 參加估價王的民眾仔細估算野餐籃價格。（記者王秀亭攝）

    參加估價王的民眾仔細估算野餐籃價格。（記者王秀亭攝）

  • 民眾估對野餐籃價格後，直接領走野餐籃，在台東市海濱公園上直接野餐，享受優閒的下午時光。（記者王秀亭攝）

    民眾估對野餐籃價格後，直接領走野餐籃，在台東市海濱公園上直接野餐，享受優閒的下午時光。（記者王秀亭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 戒酒馬拉松 野餐
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：戒酒馬拉松 野餐籃估價王玩翻天


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月21日‧星期日‧丁酉年四月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.