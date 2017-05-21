戒酒馬拉松 野餐籃估價王玩翻天
2017-05-21 17:00
［記者王秀亭／台東報導］「540、480、510」台東市海濱公園今天下午估價聲四起，182名參加台東縣戒酒馬拉松的參賽者及戒酒天使齊聚，大玩野餐籃估價遊戲，猜對野餐籃價錢者，就能直接取走野餐籃，在海濱公園大草地上悠閒野餐。
台東縣政府戒酒馬拉松活動今年已邁入第7年，為幫戒酒者加油打氣，今年首度在活動期間舉辦野餐籃估價王，成功戒酒的「學長姊」到場分享心得與談心外，同時讓戒酒者及陪伴的戒酒天使一起放鬆心情，遠離酒精，到海邊野餐。
縣衛生局保健科表示，縣府從100年開始舉辦戒酒馬拉松，至去年已協助1035位鄉親停酒至少3個月以上，今年報名戒酒馬拉松人數有503人，報名人數創下歷年最多。
縣長黃健庭表示，要成功戒酒，光靠自己，身邊沒有鼓勵加油團，成功率有限，親友支持相當重要。
衛生局準備37個野餐籃，讓參與者進行估價，第一個猜對價格的60歲賴春英是戒酒馬拉松參賽者，她說，家人總是抱怨她一直喝，才決心戒酒，雖然沒喝酒就沒朋友，卻有了家人，因為陪伴家人的時間增加，也找回健康，兒女都說戒酒後氣色好很多。
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