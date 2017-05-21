會考英語高中化 要拿A只能錯5題

2017-05-21 17:01

〔記者吳柏軒／台北報導〕補教界解析今年國中教育會考的英語科試題，認為有朝向「高中化」發展，閱讀測驗長度與難度都增加，研判是要銜接國中與高中的差距，考生若要拿到A（精熟）程度，可能只能錯4到5題。

補教英語老師王東昇說，今年單字相對簡單，前6題是基礎分，但後面出來的閱讀測驗與克漏字等題組，就考驗考生，必須要看出文意連貫，掌握前後文，甚至看完文章後，才能判斷出答案，認為難易是中間偏難，具有鑑別度，而且得分關鍵就是閱讀測驗。

王東昇指出，閱讀測驗中，考了懸疑小說、住院醫師的每週工時、買水果的計算題、以及看圖辨識地理位置方向等，有些題目不僅冗長，甚至不輸外面的英語測驗、高中英語難度，甚至比得上過去大學聯考的基本閱讀題，相當具有水準。

克漏字方面，王東昇則認為，主要是考文法與文意，考生要看出前後語意連貫，讀懂文章，了解其時代與背景，否則容易出錯；而對於考生表現，保守預估，含英語聽力測驗的話，英語科要拿A++只能錯2到3題，要拿A+只能錯3到4題，要拿A只能錯4到5題。