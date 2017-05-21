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屏東老欉玉荷包減產 價漲3成

2017-05-21  16:47

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東內埔地區的玉荷包多為較耐風雨的老欉荔枝樹，但連續2年強颱影響，產量仍少了近6成，今年產期也因此延後了2週，目前平均價格每台斤150到200元，較往年高出3成。

在內埔種植玉荷包近20年的果農宋鴻增說，內埔地區有許多樹齡超過一甲子的老欉荔枝樹，樹勢強壯，結出果實特別香甜，往年約在母親節前後2週就進入採收期，但今年產期延後，現在才開始陸續採收。

宋鴻增說，依過去經驗，每年5月20日前後是玉荷包最佳採收期，過了20日以後就知道今年玉荷包會不會賺錢，玉荷包品質風味不減，Q彈的肉質帶點酸甜滋味，但量少價揚恐怕多少影響買氣。

農糧署南區分署長姚志旺表示，今年各地玉荷包產期及產量都有延後及減產情形，但在農民用心照顧下，部份還能順利上市，邀消費者一起捧場，力挺台灣果農。

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  • 老欉玉荷包也減產，近日陸續採收。（圖由農糧署提供）

    老欉玉荷包也減產，近日陸續採收。（圖由農糧署提供）

  • 屏東內埔老欉玉荷包近日陸續轉紅採收。（圖由農糧署提供）

    屏東內埔老欉玉荷包近日陸續轉紅採收。（圖由農糧署提供）

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