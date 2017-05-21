竹義肢便宜助弱勢站起 奪金點雙冠王
東海大學工業設計系的學生王于齊、黃羽蔓利用輕又便宜的竹材料來打造義肢，其低成本又可大量製造，可幫柬埔寨遭地雷炸傷的青年重新站起，其概念與人文關懷溫度獲評審青睞，一口氣拿下產品及工藝設計兩類的年度最佳設計獎。（金點新秀設計獎提供）
〔記者吳柏軒／台北報導〕2017金點新秀年度最佳設計獎正式揭曉，東海大學工業設計系的學生王于齊、黃羽蔓利用輕又便宜的竹材料來打造義肢，其低成本又可大量製造，可幫柬埔寨遭地雷炸傷的青年重新站起，概念與人文關懷溫度獲評審青睞，一口氣拿下產品及工藝設計兩類的年度最佳設計獎。
王于齊、黃羽蔓表示，產品最初發想來自柬埔寨地區，因看見戰爭遺留下來的地雷對當地青少年造成傷殘，因此設計出給經濟弱勢截肢者的低成本義肢「竹肢足」；該作品運用可塑性、鋼性與彈性，在踝關節上使用竹材，不僅材質輕，價格也低廉，也是柬埔寨當地可取得的資源。
產品設計類評審召集人王士俊表示，竹肢足作品在材料的選擇、設計的方法掌握得相當不錯，最重要的是考慮情感層面，體貼使用者的心情。工藝設計類評審召集人陳俊良表示，該作品水準相當高，關鍵在於作品的溫度，展現對人文的關懷。
今年金點新秀共有64校144系所參賽，報名件數達5284件，比去年大幅提升822件，創下歷史新高，經過初選淘汰後，其中756件入圍決選。金點新秀設計獎共頒發42件作品，各校得獎表現上，實踐大學共獲得7項排名第一，國立臺灣藝術大學榮獲6項位居第二，崑山科技大學獲5項拿下第三名。
另，台灣藝術大學視覺傳達設計學系學生李曉昱、廖立雅、鍾妘、林施妤設計的「BAM」是包裝設計，採用特殊卡榫組合，該包裝經過消費者拍打踢拋後會在空中散開，七彩炫光的外表與內裡的亮紅和亮藍，瞬間產生對比與速度的美感，拿下金點包裝設計類最佳獎。
而輔仁大學應用美術系學生林恒逸、陳蓮開設計的「台灣霓好」作品則把台灣常見的霓虹燈化為視覺意象，拿下視覺傳達設計類最佳獎，評審認為，其風格是從生活中提煉出來，可感受到作者對生活周遭有很深刻的觀察，再轉化成設計，從潛移默化出發，作品沒有匠氣，也真實呈現了台灣生活的樣貌。
東海大學工業設計系的學生王于齊、黃羽蔓利用輕又便宜的竹材料來打造義肢，其低成本又可大量製造，可幫柬埔寨遭地雷炸傷的青年重新站起，其概念與人文關懷溫度獲評審青睞，一口氣拿下產品及工藝設計兩類的年度最佳設計獎。（金點新秀設計獎提供）
台灣藝術大學視覺傳達設計學系學生李曉昱、廖立雅、鍾妘、林施妤設計的「BAM」拿下金點包裝設計類最佳獎。（金點新秀設計獎提供）
輔仁大學應用美術系學生林恒逸、陳蓮開設計的「台灣霓好」作品則把台灣常見的霓虹燈化為視覺意象，拿下視覺傳達設計類最佳獎。（金點新秀設計獎提供）
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