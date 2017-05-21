婚宴市場白熱化 老飯店推戶外婚禮、五星業者推一站式服務

君悅飯店今年推出星光奇緣婚宴展。（記者蕭玗欣攝）

2017-05-21 17:06

〔記者蕭玗欣／台北報導〕婚宴市場競爭激烈，從婚禮布置、菜色都是準新人的重要考量。今年有老飯店力求創新，推出戶外婚禮體驗，讓新人可以在綠色草地及池畔體驗浪漫度假婚禮；還有五星級飯店業者推出一條龍式婚宴，從場地、菜色、婚紗到喜餅全都一手包辦，讓新人不必再東奔西跑籌備婚禮。

為了讓準新人了解飯店婚宴擺設和規劃，現在許多飯店會透過「婚宴展」的形式，預先讓準新人觀摩；台北圓山大飯店和君悅酒店今年就在20、21日分別辦理婚宴展。

君悅飯店總經理柯牧善表示，去年飯店婚宴市場競爭，今年君悅飯店婚宴市場第一季成長7%，預估今年將成長15%，希望提供客人客製化、獨特的選擇。

君悅今年和C.H Wedding經典婚紗、創意能量豐沛的巧偶花藝設計、全台首家法式點心婚禮喜炳COURONNE君赫，以及亞斯音樂合作，以「星光奇緣」為主題，提供一站式服務，現場除展示首次登場的全新婚宴主題佈置與陳設外，亦搭配頂級婚紗發表秀。

巧偶花藝設計創辦人林哲瑋表示，現場以十萬朵石斛蘭串起布置，因為石斛蘭花形像星星，象徵每對新人都像在茫茫星海中找尋另一半，並串起彼此的緣分。而過去婚宴布置偏好喜氣的大紅色布置，但巧偶花藝卻利用大量的白色和紫色，林哲瑋表示，現在婚宴風格大多以年輕人喜好為主，北部多以歐美隨性自然的風格為主，巧偶花藝也針對不同新人的故事來決定以各種主題來布置，才不會將每對新人都塞到同一種布置。

圓山大飯店推層出新，今年推出戶外式婚禮。圓山大飯店表示，由於近年來海外度假式的專屬婚禮風氣盛行，新人們選擇在國外度假聖地舉行戶外婚禮也越來越多，為迎合年輕人的需求，圓山大飯店以其得天獨厚，優勢的戶外空間，可為新人打造一場與眾不同的婚禮。

圓山大飯店戶外婚禮選在位於圓山聯誼會外的綠色草地與池畔交織出的場地，新人可在紫藤花棚下宣讀愛情誓約，一圓時下年輕人對海外度假式婚禮有憧憬的新人們夢想，讓新人們不用花大錢出國，在這裡就能擁有浪漫的戶外證婚儀式。圓山大飯店表示，場地租用費為5萬元，提供證婚台、觀禮座位、雞尾酒及50人份茶點。