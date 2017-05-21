弱視單親媽用心包粽 北台南家扶志工傳愛
2017-05-21 16:41
［記者王涵平／台南報導］北台南家扶中心佳里展愛志工隊今邀扶助家庭百位親子，合力包出4千多顆愛心粽，弱視單親媽蔡惠美帶著女兒用心包粽，堅韌生命力感動志工，要將更多幸福滋味傳遞出去。
「粽葉飄香‧佳展傳愛」今日在北台南家扶中心佳里服務處舉行，佳展志工隊隊長郭雪勤指出，活動已辦理22年，透過網路社群及志工夥伴號召，短短兩天就募得所需食材，充滿濃濃人情味的家扶牌肉粽可以繼續傳愛。
佳展志工一早6點就開始準備，從選米、挑粽葉、食材篩選，每個細節都不馬虎，甫獲選家扶自強母親的蔡惠美，也帶女兒家蓁從學甲來參加活動，56歲蔡惠美因罹糖尿病，懷孕期間視力病變致右眼幾近全盲，又因車禍數度進出醫院，卻始終保持樂觀，參與視障協會學習按摩技巧並考取證照，開設按摩小站謀生，最近因健康因素而結束營業，但家扶辦理活動時也設站服務受助家庭。
女兒雖早產及輕微聽障，蔡惠美也一路陪伴讓女兒順利考取國立女中就讀，母女不因困境展現的生命力鼓舞許多人。
北台南家扶佳里區督導洪玉華表示，扶助1千多戶家庭，約7成為單親，近2成為隔代教養家庭，平時需忙於家計，且因粽子食材近年大漲若再加上健康因素，已不到2成的家庭自行包粽，很難體會節慶氣氛，4600顆粽子除現場享用及每戶家庭各獲1串，社工及義工也將3000顆粽子分送弱勢家庭。
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