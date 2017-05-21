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豬價飛天 農委會請台糖出手

豬價飆漲，雲林肉品拍賣市場16日的毛豬拍賣價最高達到每公斤喊到85元。（資料照，記者黃淑莉攝）

2017-05-21  16:55

〔即時新聞／綜合報導〕天氣日益炎熱，加上下痢疫情等因素，全台豬隻貨源短缺，加上端午節將至，包粽子所需的豬肉，其批發價大漲，為了讓豬價回穩，農委會已經跟台糖協調，要增加供應量，守住每公斤80元的天花板。

根據《中央社》報導，明（22日）起開始進入端午節前一週，民眾對豬肉的需求量最大，交易量與價格步步高漲，平時每日交易量約為2.3萬頭，16日交易量近2.6萬，但19日交易量就逼近2.8萬，價格也從每公斤新台幣77元來到79.87元，昨（20日）更來到了到80.48元，農委會為了穩定豬價，除了請冷凍公會減少毛豬採購量，維持溫體豬肉供貨外，也跟台糖協調，要增加供應量。

農委會副主委黃金城說，昨協調台灣區冷凍肉類工業同業公會，請工會減少毛豬採購量，降為原本每天採購量的6成，並跟台糖協調，要求增加供應量，預計明天開市的交易均價應可回穩。

但台灣區冷凍肉類工業同業公會抱怨，農委會現在要求採購量減為2100頭，根本低於6成，對比之前的4000多頭，僅剩一半不到；豬農也擔心台糖增量供應，讓他們利潤變少。

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