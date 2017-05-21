大里萬粽愛心表情意 太平兒童才藝競賽
2017-05-21 16:20
大里區仁化、仁德里舉辦「萬粽愛心表情意」端午節活動。（記者何宗翰攝）
〔記者何宗翰／台中報導〕大里區仁化、仁德里今天舉辦「萬粽愛心表情意」端午節活動，由振坤宮廟方募集食材，邀請志工們包肉粽分送弱勢及低收入民眾，大里仁愛醫院也駐設健康醫療諮詢；國際同濟會台灣總會第八屆全國兒童才藝薪傳獎競賽今天也在太平區太平國中進行決賽，競爭激烈。
仁化里里長陳宗興表示，社區舉辦端午節活動已邁入第10年，希望透過里辦公室及振坤宮廟方號召，民眾有錢出錢有力出力，共用為社區中生活較貧困的家庭注入溫暖。
大里仁愛醫院中醫部主任鄭易書提醒民眾，氣侯漸漸炎熱，外出時應做好防曬避免中暑、適當補充水份、食物的保存也要注意；另外也提供決明子、荷葉、菊花、藿香、薏仁米、甘草的清暑茶方，讓民眾吃完粽子後，可以搭配茶方，解油膩。
國際同濟會台灣總會台中縣區主席蔡文華表示，今年全國兒童才藝薪傳獎競賽共有來自29所學校、9個才藝班的41支隊伍、371人參賽，分為國樂、西樂、傳統舞蹈、流行創作舞蹈以及傳統民俗技藝5大類組。
決賽結果出爐，國樂組冠軍為樹義國小樹仔腳國樂團、西樂組冠軍為彰化縣員林國小、傳統舞蹈組冠軍為高雄市五福國小、流行創作舞蹈組冠軍為新竹市曙光國小、傳統民俗技藝組冠軍為高雄市五福國小，冠軍獎金為1萬元。
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