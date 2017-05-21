國中會考落幕 潘文忠慰勉闈場試務人員

教育部長潘文忠（右）與承辦闈場試務的台南市教育局長陳修平，將闈場大門的鎖頭打開。（記者李忠憲攝）

2017-05-21 16:15

〔記者李忠憲／台中報導〕國中教育會考今天落幕，168位試務人員中午出闈，教育部長潘文忠親自到國家教育研究院台中院區，打開闈場鎖頭及鐵捲門，慰勉試務人員並逐一握手表達感謝。

教育部長潘文忠表示，國中會考試題均已建議題庫，每個題目都做出難易度測試分類，試務人員再從題庫中選擇，完成試卷，綜合難易度都維持在中等，不會因為入闈試務人員不同，就出現哪一年特別難或特別容易的狀況，感謝這些試務人員的辛勞。

全國試務會副主委，台中一中校長陳木柱表示，闈場為避免資訊外漏，採「只進不出」原則，所以內部諸多規定限制。試務人員無法對外聯繫，在工作之餘需要解悶。是誤會對此都會安排表演活動，除往年的舞獅外，今年擴大舉行多場表演，讓試務人員在工作告一段落後，可以調劑身心。因端午將至，場內還舉辦陸上龍舟趣味活動，讓他們動一動。

陳木柱說，外界可能會以為試務人員只有便當可吃，但其實全國各區承辦學校每天都會帶著當地的美食來探班，送入闈場內慰勞他們的辛勞，因此14天的入闈生活，其實已經吃遍國內各地道地美食。明年也將由台中承辦，相信可以做得更好。