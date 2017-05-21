白河蓮花季開始 好看好玩又好吃

2017白河蓮花季開始，今年白河蓮田面積達350公頃，為全台之冠，花況精采可期，還邀請國宴主廚教煮蓮花料理，台南市長賴清德邀請民眾前來白河賞玩。（記者王涵平攝）

2017-05-21 16:12

［記者王涵平／台南報導］2017白河蓮花季開始，今年白河蓮田面積達350公頃，為全台之冠，花況精采可期，還邀請國宴主廚教煮蓮花料理，台南市長賴清德邀請民眾前來白河賞玩。

白河區公所今日舉行蓮花季活動記者會，賴清德與各界人士參與啟動儀式，也為白河美食代言，授證給國宴主廚劉邦傳、楊光宗、鄭博文及台灣米師傅吳文宜等人，成立「白河轄內蓮子產業特色餐點顧問團」，透過「心蓮心鄉村特色餐點」為蓮子餐增添新思維和創意，讓遊客除了賞蓮，還能品嚐養生創意料理。

白河區公所今年也在官方網站設置「即時花況專區」，讓民眾掌握最新花況，安排賞遊行程，同時持續辦理白河蓮花季攝影比賽，透過影像行銷白河，收件日期6月1日至7月31日，新增「網路人氣獎」，希望更多民眾參與。

區公所指出，今年白河蓮花季主題為「臺南尚青‧為荷來」，市府在白河區設置3處T-Bike租借點，另有6月3日「節能減碳蓮鄉新風情健走活動」、「大家藝起來-快閃藝文表演活動」、「瑞智拚頭殼大賽」及「蓮子餐特色料理研習」。「白河七淘趣-集章換好禮活動」，歡迎民眾至公所索取蓮花季集章DM。6月1日起在白河轄區消費包括餐飲、旅宿、農特產品店或社區協會，集滿6個不同的店章，即可向區公所換取體驗小禮物，每人限親領1次1份，送完為止。

白河蓮花季持續到8月底，詳細內容可至白河蓮花季活動官網查詢。

2017白河蓮花季開始，今年白河蓮田面積達350公頃，為全台之冠，花況精采可期，還邀請國宴主廚教煮蓮花料理，台南市長賴清德邀請民眾前來白河賞玩。（記者王涵平攝）