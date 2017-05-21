現身高雄旅展、三鳳中街 花媽衝人氣

花媽嘗試包粽，笑說自己的粽子粒粒拉拉。（記者王榮祥攝）

2017-05-21 16:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊今陸續現身高雄旅行公會國際旅展與三鳳中街封街綁粽現場，試圖把自己的高人氣轉嫁給旅遊業界與在地商圈。

高雄旅行公會國際旅展本月19日到22日在高雄展覽館舉辦，共有358家、約800格攤位參展，堪稱高雄全年規模最大的旅展，吸引大批民眾參與。

主辦單位也頻頻找點子刺激人氣，昨天甜心主播「小周迅」施菲亞、與「國光女神」LaLa蘇心甯，在展場以臉書直播，今天又有花媽助陣，不斷炒熱人氣。

陳菊除了現身旅展，下午還出席經濟發展局與三鳳中街舉辦的端午活動，帶頭包粽、綁粽，並鼓勵民眾到商圈採買；她在包完粽子時，邊綁邊笑說︰「綁的粒粒拉拉。」