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勉勵「新二代」 何景榮：下一個歐巴馬可能就是你！

何景榮到屏東青年學院開講，勉勵屏東的新住民第二代。（記者邱芷柔攝）

2017-05-21  16:11

〔記者邱芷柔／屏東報導〕榮獲2016年台灣10大傑出青年的何景榮，今天受邀到屏東青年學院開講，他以美國前總統歐巴馬在美國出生、印尼長大「標準新二代」的身分，勉勵屏東的新住民第二代，帶著跨文化的先天優勢，讓人刮目相看。

「下一個歐巴馬可能就是你！」何景榮說，他有個印尼媽媽、台灣爸爸，除了說國語還會印尼話，過去新二代常在求學過程面臨歧視、霸凌等問題，那是整個社會都不了解，新二代不是台灣的負擔，而是台灣珍貴的資產，更是南向政策的一大助力。

何景榮說，新二代擁有學習媽媽母語的優勢，並有著文化適應力，這是多元文化資本，因為人親土親的關係，源自父母輩的國外人脈，更是新二代的跨國社會資本。

何景榮也舉出多位優秀新二代，包括Tesla公司創辦人Elon Musk，著名脫口秀主持人Russell Peters，第1個在太空漫步的女太空人Sunita Williams等，勉勵新台灣之子。

屏東縣好好婦女權益發展協會表示，屏東縣內的新住民人數是全國第8位，至今年5月已經超過2萬人，其中以來自東南亞地區的新住民佔多數，協會除了不定期舉辦講座，也舉辦多元文化市集活動，今年度推廣計畫在每月第3週的週日辦理，希望讓國際家庭展現母國文化特色，也讓更多民眾看見屏東多元族群風貌。

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  • 何景榮說，「新二代」不是台灣的負擔，而是台灣珍貴的資產。（記者邱芷柔攝）

    何景榮說，「新二代」不是台灣的負擔，而是台灣珍貴的資產。（記者邱芷柔攝）

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