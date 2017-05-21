千餘學子響應飢餓三十 23校捐款逾40萬
年輕學子體驗飢餓30小時，省下餐費捐助飢餓兒童，這次活動共捐款逾40萬元。（記者蔡文居攝）
〔記者蔡文居／台南報導〕台南市23所高中職聯合響應第28屆「飢餓三十」活動，號召1600名學生為飢餓兒童發聲，他們從昨天中午起至今天晚上6點，同步體驗飢餓30小時，省下餐費捐助飢餓兒童，這次活動共捐款逾40萬元。
台南市高中職聯合舉辦飢餓體驗活動，已邁入第11年，今年以 「Together We Will『餓』零一起」為主題，在後甲國中聚集將近900位同學，透過飢餓闖關活動、飢餓宣廣、社團表演等，互相加油打氣。震旦集團互盛股份有限公司也捐款10萬元，前台南市副市長、民進黨台南市黨部主委顏純左也出席鼓勵飢餓勇士，奇美醫院則派員為飢餓體驗的同學服務。
體驗活動都是由各校同學一手包辦。活動總召光華高中呂秉丞表示，透過好幾個月的開會籌備，大家共同投入在這次的飢餓體驗活動中，也相信我們每個人都可以發揮影響力，幫助改善飢餓兒童的現況。
這次參加的23所高中職分別為光華高中、台南高工、土城高中、慈幼工商、新化高中、新營高中、新豐高中、曾文家商、台南高商、明達高中、長榮中學、瀛海中學、家齊高中、南大附中、慈濟高中、南寧高中、台南女中、大灣高中、聖功女中、新化高工、長榮女中、永仁高中、曾文農工。
展望會南區辦事處陳雅玲主任表示，第28屆飢餓三十勇士大會師，將於7月15、16日在高雄、彰化及花蓮同步舉辦，高雄巨蛋場次將號召1萬3000名勇士體驗飢餓30小時，希望有更多愛心民眾捐款響應飢餓三十人道救援行動，為貧困急難、飢餓的兒童帶來生命的盼望。愛心專線：（06）221-5800。
台南「飢餓三十」活動，現場有約900名同學一起體驗飢餓30小時。（記者蔡文居攝）
台南23所高中職聯合響應第28屆「飢餓三十」活動。（記者蔡文居攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- （獨家）豬哥亮頭七返家探望 顯靈堅持不走
- 比高鐵快！超跑國道飆320公里還被超車
- 新南向首航印尼 充滿爆發力
- （影音）豬哥亮為彌補謝金晶 生前做這件事超催淚
- 第十三屆林榮三文學獎徵文辦法
- 《會考登場》考生休息區在禮堂看台 家長怨無法好好休息
- 跳河獲救 南投女子恐癱瘓
- NBA》冤家不對頭！雷納德、帕丘利亞都休兵
- 王子60億遺產由6人繼承 逾45個冒牌貨騙不到錢
- 謝金燕首吐父喪心聲 唱到這首就哭了
- CIA有內奸 紐時：多名線民在中國被殺
- 立委陳學聖指故宮文創涉侵權？ 院長林正儀：待法律釐清
- 台灣之光！輪椅桌球程銘志、林晏弘摘奪世界盃金牌
- 張景嵐直播不設限 唱歌是罩門
- 防狼師 外籍教師也須申請良民證
- NBA》柯瑞成季後賽隊史第一人！「蹲馬桶」傳奇親自恭賀
- 謝金燕傷痛唱五月天這首歌 紐約開唱滿滿打氣觀眾
- 【單身女子公寓】娘男的迷宮
- 中職》陳育軒連5球內角攻周董 史耐德批：這樣不對
- 李奧納多甩辣模後開獵 揪前蜘蛛人上夜店狂歡
- 結合慈善馬拉松 波麗士齊聚反毒路跑
- 台灣奶茶太熱門？ 中國人買飲料變打架
- MLB》頸部不適進傷兵名單 大鬍子預計跳過一次先發
- 又是他！猥男二度性騷擾 伸舌舔IU照片
- 自由廣場》教育現場反教育
- 會考首日桃園違規29件 都是「老毛病」
- MLB》老虎首局3連轟 9分打趴遊騎兵勝投王
- 〈婚姻幸福學〉火爆人妻 情緒失控中
- 田徑》陽岱鋼遠親陽伯恩為國爭光 亞青少第四金入袋
- 上癮了不退燒！黃景瑜粉絲砸重金這樣應援
- 《中京電視普利司通女子公開賽》 今爭冠 盧曉晴拚逆轉勝
- 川普訪沙 千億美元軍售當伴禮
- 原民抗癌嬤 樂觀顧三孫
- 蝙蝠銳減 瑞芳蝙蝠洞議員促設保護區
- （獨家）豬哥亮本尊也可顯靈！鄧麗君走了22年竟「現身」
- 交往13年 520決定「牽手」一生
- NBA》鬼之切入再現！39歲吉諾比利1挑4過人超熱血（影音）
- 法律白話文》大同寶寶是誰的！經營權爭奪的五四三之【一】
- 東芝釋股後 群聯董座：持續強化雙方關係
- 最佳拍檔辛然配 羅馬爭第3冠
標題：千餘學子響應飢餓三十 23校捐款逾40萬
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email