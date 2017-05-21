千餘學子響應飢餓三十 23校捐款逾40萬

年輕學子體驗飢餓30小時，省下餐費捐助飢餓兒童，這次活動共捐款逾40萬元。（記者蔡文居攝）

2017-05-21 16:07

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市23所高中職聯合響應第28屆「飢餓三十」活動，號召1600名學生為飢餓兒童發聲，他們從昨天中午起至今天晚上6點，同步體驗飢餓30小時，省下餐費捐助飢餓兒童，這次活動共捐款逾40萬元。

台南市高中職聯合舉辦飢餓體驗活動，已邁入第11年，今年以 「Together We Will『餓』零一起」為主題，在後甲國中聚集將近900位同學，透過飢餓闖關活動、飢餓宣廣、社團表演等，互相加油打氣。震旦集團互盛股份有限公司也捐款10萬元，前台南市副市長、民進黨台南市黨部主委顏純左也出席鼓勵飢餓勇士，奇美醫院則派員為飢餓體驗的同學服務。

體驗活動都是由各校同學一手包辦。活動總召光華高中呂秉丞表示，透過好幾個月的開會籌備，大家共同投入在這次的飢餓體驗活動中，也相信我們每個人都可以發揮影響力，幫助改善飢餓兒童的現況。

這次參加的23所高中職分別為光華高中、台南高工、土城高中、慈幼工商、新化高中、新營高中、新豐高中、曾文家商、台南高商、明達高中、長榮中學、瀛海中學、家齊高中、南大附中、慈濟高中、南寧高中、台南女中、大灣高中、聖功女中、新化高工、長榮女中、永仁高中、曾文農工。

展望會南區辦事處陳雅玲主任表示，第28屆飢餓三十勇士大會師，將於7月15、16日在高雄、彰化及花蓮同步舉辦，高雄巨蛋場次將號召1萬3000名勇士體驗飢餓30小時，希望有更多愛心民眾捐款響應飢餓三十人道救援行動，為貧困急難、飢餓的兒童帶來生命的盼望。愛心專線：（06）221-5800。

台南「飢餓三十」活動，現場有約900名同學一起體驗飢餓30小時。（記者蔡文居攝）