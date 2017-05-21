桃市國小暨幼兒園教甄 初試錄取率4.22％

國小及幼兒園教師聯合甄選今天舉行初試，預估總錄取率為4.22%。（資料照，記者陳昀攝）

2017-05-21 16:04

〔記者陳昀／桃園報導〕國小及幼兒園教師聯合甄選今天舉行初試，桃園市教育局預計甄選280名教師，共有6639人到考、錄取率約4.22%，教育局指出，6月11日將辦理複試，錄取者6月4日必須依榜單公告時段，到平鎮區文化國小參加複試資格審查作業。

桃園市教育局今天在文化國小、內壢國中、平鎮國中、中壢國中、東興國中及自強國中等6考場進行教甄初試，今年報考總人數為6893人，到考人數6639人、254人缺考，缺考率為3.68%，教育局說，預計共需甄選280人，錄取率約4.22%。

教育局表示，複試安排於6月11日，地點分別為文化國小、林森國小及復旦國小，各甄選類別通過初試者，屆時必須依照網站公告的時間及地點前往應試，且須於6月4日親自或委託他人，依榜單公告時段，到平鎮區文化國小辦理複試資格審查作業。

桃園市教育局指出，今年由文化國小（桃園市平鎮區文化街189號）承辦教甄作業，相關資訊可查詢「桃園市106年度國民小學及幼兒園教師聯合甄選網站」，或電洽：（03）495-0139。