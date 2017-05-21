會考第二天 新北到考率97.70％
2017-05-21 15:54
〔記者張安蕎／新北報導〕為期2天6科的國中教育會考今日結束，新北考區今天整體到考率約97.70％（共3萬7596人報名），比昨日略降，第1節自然科缺考率2.1％、第2節第一階段英語閱讀缺考率2.08％，第二階段英語聽力缺考率2.73%，考試過程大致順利，並無重大違規事件。
少數違反試場規則者，多為攜帶非應試用品、手機或手錶鬧鈴響起、提前翻閱題本及逾時作答等違規事項，考生違規事件後續將由新北考區試務工作協調會審議，視其情節，依違反試場規則規定處理。
各科試題及參考答案，於今天下午由教育部統一公布於國中教育會考網站，考生本人或考生就讀學校教師如對試題有疑義，可於5月22日上午8時至5月24日中午12時，依簡章規定填寫申請表，傳真至（02）86018310「國立臺灣師範大學心理與教育測驗研究發展中心」辦理。會考成績可於6月9日上午8時以後上網查詢，並於6月10日至11日每日上午9時至下午4時受理成績複查。
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