新北國際鼓藝節 今晚7點半新莊體育場開打
2017-05-21 15:57
〔記者李雅雯／新北報導〕2017新北市國際鼓藝節開幕式「國際匯演擊樂神話」將於今（21）晚7點半在新莊體育場陽光草坪登場，演出到10點，民眾可全場自由入場。
現場表演團隊包括國、內外團體。台灣知名鼓藝團體優人神鼓將演出作品《勇者之劍》，表現激昂情緒；由來自俄羅斯的納迪沙納和來自法國的西恩組成的擊樂二重奏，將表演號稱最接近宇宙聲響的「飛碟鼓」，為民眾帶來耳目一新的體驗；來自英國的馬拉卡擊樂二重奏，將在帶來各式改編和原創敲擊樂作品。新莊區新莊國中鼓藝團也獲邀在開幕式上演出。
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