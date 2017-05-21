雲林家扶送愛心粽 義工不到4小時包好3000顆

雲林家扶莪馨會、台西安西府及融獻基金會的義工媽媽們一起包愛心粽，3000顆全部分送給海區弱勢家庭。（記者黃淑莉攝）

2017-05-21 15:58

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林家扶莪馨會結合台西安西府、融獻基金會在端午節前舉辦端午愛心粽活動，近百位莪馨會、安西府義工媽媽們不到4小時就包好3000顆粽子，今天下午分別送給雲林沿海150戶弱勢家庭。

景氣不佳各社福團體愛心捐款、物資嚴重縮水，台西安西府董事長林清標得知雲林家扶中心端午送粽活動，今年資源嚴重不足，號召財團法人融獻基金會一起響應，提供安西府廚房設備及贊助相關材料。

家扶中心主任廖志文表示，今年粽子的材料全部都漲價，豬肉、花生、香菇、糯米、紅蔥頭及鹹蛋黃都漲了1至2成，幸好有各界幫忙，今年端午送粽活動才能順利完成。

莪馨會、安西府、融獻基金會的義工媽媽們今天一早5點多即到安西府備料、洗粽葉，8點左右開始包粽子，不到12點3000顆就全包完了。

融獻基金會執行長林志融表示，聽到要包愛心粽義工媽媽們二話不說放下手邊工作來幫忙，她們都是包粽達人包一顆不用30秒，3000顆全部送給台西、麥寮、東勢、四湖及褒忠等 5鄉鎮的弱勢家庭。

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