全國少棒錦標賽冠軍戰 賴神開球

冠軍戰人潮湧進，現場座無虛席。（記者吳俊鋒攝）

2017-05-21 15:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍戰今天下午舉行，由台東縣對決新竹縣，台南市長賴清德應邀開球，人潮湧入，為選手打氣，座無虛席，加油吶喊聲此起彼落，場面熱烈。

從本月14日在台南市善化與歸仁等棒球場開打的全國少棒錦標賽，攸關世界少棒錦標賽台灣代表隊的組訓，各縣市無不精銳盡出，全力爭勝，戰況精彩。

今天下午2點半在善化棒球場進行冠軍戰，賴清德開球，帥氣的投球英姿，全場喝采；隨後賽事正式登場，先攻的台東縣隊就以安打給新竹縣隊下馬威，接著一輪猛攻，打下3分。

1局下，新竹縣也有攻佔得點圈，可惜遭到雙殺，台東縣化解失分危機；2局上，台東縣攻勢再起，靠著四壞保送與安打，又下2城，5比0擴大領先，逼使新竹縣隊緊急換投。

目前賽事進行中，賴清德開球後，也到本壘後方看台，為雙方選手加油、打氣，冠軍戰一結束，將舉行閉幕典禮。