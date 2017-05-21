| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
路面工程挖斷天然氣管 台中傳1工人燒傷送醫 中職Live》陳鏞基追平陽春砲 象獅雙重賽首戰握手言和
 首頁 > 生活

全國少棒錦標賽冠軍戰 賴神開球

冠軍戰人潮湧進，現場座無虛席。（記者吳俊鋒攝）

2017-05-21  15:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍戰今天下午舉行，由台東縣對決新竹縣，台南市長賴清德應邀開球，人潮湧入，為選手打氣，座無虛席，加油吶喊聲此起彼落，場面熱烈。

從本月14日在台南市善化與歸仁等棒球場開打的全國少棒錦標賽，攸關世界少棒錦標賽台灣代表隊的組訓，各縣市無不精銳盡出，全力爭勝，戰況精彩。

今天下午2點半在善化棒球場進行冠軍戰，賴清德開球，帥氣的投球英姿，全場喝采；隨後賽事正式登場，先攻的台東縣隊就以安打給新竹縣隊下馬威，接著一輪猛攻，打下3分。

1局下，新竹縣也有攻佔得點圈，可惜遭到雙殺，台東縣化解失分危機；2局上，台東縣攻勢再起，靠著四壞保送與安打，又下2城，5比0擴大領先，逼使新竹縣隊緊急換投。

目前賽事進行中，賴清德開球後，也到本壘後方看台，為雙方選手加油、打氣，冠軍戰一結束，將舉行閉幕典禮。

廣告
  • 台南市長賴清德帥氣的投球英姿，全場喝采。（記者吳俊鋒攝）

    台南市長賴清德帥氣的投球英姿，全場喝采。（記者吳俊鋒攝）

  • 開球後，賴清德也在看台上為選手加油、打氣。（記者吳俊鋒攝）

    開球後，賴清德也在看台上為選手加油、打氣。（記者吳俊鋒攝）

  • 全國少棒錦標賽冠軍戰進行中。（記者吳俊鋒攝）

    全國少棒錦標賽冠軍戰進行中。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 全國少棒錦標賽 少棒 華南金控盃少棒賽 賴清德 開球
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：全國少棒錦標賽冠軍戰 賴神開球


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月21日‧星期日‧丁酉年四月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.