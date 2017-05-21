空姐不易被查緝？ 前空服員爆料：海關盡量不檢查

2017-05-21 15:50

〔即時新聞／綜合報導〕最近華航驚傳空姐偷運毒，一名林姓空姐隨身行李遭查獲大麻3公克和K他命1.65公克，外界紛紛質疑空服員是否有「特殊通關」，所以較不易被查緝。一位前空服員就爆料，海關有時會「盡量不檢查空姐」，所以少數人就會有僥倖心態。

這次隨身行李被查獲大麻和Ｋ他命的空姐，其實在今年3月就曾被檢舉並列為「嚴檢」目標，被稽查人員特別檢查她的行李，但當時沒查到毒品，這次又被檢舉並在行李查獲。

據《Ettoday》報導，一位曾在復興航空任職2年多的林姓空服員就指出，雖然空姐沒有「免安檢特殊通關道」，過海關時也一樣會被抽檢，但是海關有時會「盡量不檢查空姐」，因此少數人會存有僥倖的心態。

該空服員指出，空服員入境台灣時走的是公務關口，和一般民眾不同，但只是減少排隊時間，空服員一樣要給移民署看護照，檢查程度也一樣，過海關部分民眾走哪空服員就走哪。不過儘管空服員過海關時會被抽檢，有些人還是會和民眾一樣抱持「應該不會特別檢查我們」的心態，「其實這就是運氣問題。」

但該空服員表示，她聽到的都是空服員攜帶水果、肉製品的案例，而且就算順利通過海關，還是有可能被機場檢疫犬抓到，因此大部分空服員還是會自制性地按照規定來。

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