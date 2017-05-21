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潮間帶見「異形」 遊客嚇到頭皮發麻

芳苑潮間帶出現「異形」吃魚，經查後是名為尖甲水虱的寄生蟲。（記者陳冠備翻攝）

2017-05-21  15:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣芳苑沿海生態豐富，也有很多充滿神祕的生物。日前有民眾在潮間帶上，發現一隻死去的海魚身上正被一隻不知名生物啃噬，這隻類似甲蟲的生物外殼半透明，還有對7腳不斷蠕動，看了令人頭皮發麻，以為是異形出現了。西海岸生態導覽員施喜指出，這不是異形，它叫尖甲水虱，以吸食魚體維生。

芳苑海牛達人魏清水，日前帶領來自北部的遊客深入潮間帶體驗生態之旅，在退潮的潮間帶中，發現一尾死去的成仔丁（泰來海鯰）身上有一隻約拇指頭大的半透明生物，在魚屍上不斷蠕動吸食，甚至還流出血，不少人看到這一幕覺得有點頭皮發麻，驚魂未定說「好噁，這是異形嗎？」

魏清水安撫遊客後表示表示，這是魚蝨，就像動物身上的寄生蟲，並把它抓起放在手上拍照記錄。魏清水說，雖然在漁村長大，可是也是第一次親眼目睹魚蝨吃魚的畫面，魚蝨比想像中來得大，看到這些食物鏈底層的生物，是很難得的生態體驗。

施喜指出，這魚蝨學名叫尖甲水虱，是一種寄生在魚鱗上的節肢動物，身長可至2.5公分長，以吸食魚血、體液維生，在台灣西海岸屬常見生物，許多捕魚、釣魚者發現後都會現場丟棄，因此對許多民眾而言較為陌生，但並不是什麼異形怪物。

相關影音（民眾魏清水提供）

尖甲水虱是魚類的寄生蟲，以吸食魚血、體液維生。（記者陳冠備翻攝）

尖甲水虱體長約2.5公分，身體呈現半透明，是有7對腳的節肢動物。（記者陳冠備翻攝）

芳苑潮間帶出現吃魚異形怪物，遊客嚇到頭皮發麻。（記者陳冠備翻攝）

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