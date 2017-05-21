池上保安宮擲筊比賽 擲10聖杯搏5萬現金

池上鄉保安宮擲筊活動吸引不少鄉民試試運氣。（記者王秀亭攝）

2017-05-21 14:58

［記者王秀亭／台東報導］池上鄉保安宮今天舉辦擲筊比賽，擲出10個聖杯就能領走5萬元獎金，吸引不少鄉民參加，不過10聖杯難度高，直到活動結束，幸運得主遲未出現，最高僅擲出9個聖杯，領走1萬5000元獎金，不過，擲4聖杯或0聖杯者也有1000元獎金，得主近40人，保安宮主委邱瑞臺說，神農大帝聖誕氣氛熱絡、大家高興最重要。

池上鄉多數鄉民以務農為業，每年神農大帝聖誕都會齊聚保安宮，為提高鄉民參與感，取神農大帝又稱五穀王之意，廟方提供五行湯圓、五行挫冰，讓民眾免費食用外，擲筊也改為五行杯，只要民眾繳交300元香油錢就能參賽。

民眾一次擲出「五行筊」，5個全部聖杯，才能進入下一輪擲筊，再擲出5聖杯，就能拿走5萬元現金，9聖杯獎金1萬5000元，8聖杯可獲8000元，5到7聖杯2000元，4或0聖杯可得1000元，2至3聖杯僅有1顆平安蛋。

擲筊活動從今天上午九時開始，遲遲未有鄉民一次擲出5聖杯，直到新興村婦人林瑞玉現身，率先擲出5聖杯，順利取得第二次擲筊機會，2次總共擲出8聖杯，領走8000元獎金。

邱瑞臺表示，神農大帝聖誕對務農的鄉民很重要，透過活動活絡廟會氣氛外，更盼來年池上鄉可以五穀豐收。

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池上鄉民林瑞玉（中）是第一個一次擲出五聖杯者。（記者王秀亭攝）