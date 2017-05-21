北門沿海發現偽虎鯨擱淺死亡

北門區王爺港汕海邊今日發現1隻擱淺死亡的鯨豚，成大海洋生物暨鯨豚研究中心教授王建平確認為偽虎鯨，死因有待進一步解剖查明。（記者王涵平翻攝）

2017-05-21 14:51

［記者王涵平／台南報導］北門區王爺港汕海邊今日發現1隻擱淺死亡的鯨豚，成大海洋生物暨鯨豚研究中心教授王建平確認為偽虎鯨，死因有待進一步解剖查明。

海巡署岸巡11總隊今日凌晨4時許獲報在北門區王爺港汕海邊發現1隻擱淺鯨豚，立即通報南市農業局保育科、中華鯨豚研究中心等相關單位前往了解。王建平到場檢視擱淺偽虎鯨已死亡，身長超過2公尺，因現場海浪大，唯恐偽虎鯨被沖走，在岸巡11總隊官兵協助下先拖離海域。

今日偽虎鯨擱淺現場，也曾有大型抹香鯨擱淺死亡，目前抹香鯨標本留在雲嘉南濱海國家風景區北門遊客中心展覽，作為生態保育教學使用。

由於北門、將軍、七股地區常有鯨豚出沒，南市生態保育學會理事長邱仁武呼籲民眾愛護海洋生態環境，讓保育類鯨豚有順利生存空間。