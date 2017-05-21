改裝車不等於噪音車 李婉鈺率車友怒吼

現場吸引大批車友參與，希望透過座談會表達訴求，在合法的範圍內安心玩車。（記者賴筱桐攝）

2017-05-21 14:40

〔記者賴筱桐／新北報導〕為維護夜間安寧，新北市政府5月15日起，在晚上10點到隔日上午6點，針對「使用違法排氣管」的車輛嚴加取締，但攔查後不會當場開罰，改裝車只要通過噪音檢驗，可不受處分，政策上路後，引發車友反彈。新北市議員李婉鈺今天號召大批重機車友發聲，強調重機車、改裝車不等於噪音車，希望中央和地方政府訂出明確規範。

李婉鈺說，新北市政府「寧可錯殺一百，不可放過一人」的稽查，造成車界「白色恐怖」，車友們支持取締噪音污染，但「重機車、改裝車不等同於噪音車」，政府必須訂定明確的遊戲規則。

前來力挺的藝人陳為民說，在白色恐怖時期，只要我懷疑你有問題，可以先把你抓起來，你自己再慢慢證明，跟現在的情況一模一樣。

李婉鈺表示，此次稽查讓沈積已久的問題重新浮出檯面，台灣改裝汽機車的合法性到底在哪？排氣管及改裝品可以合法製造、販賣、進口，但裝在車上就不合法。現今日本、美國、德國、英國改裝車都有國家安全標準，也鼓勵民眾在合法範圍內改裝，德國警方甚至帶頭宣傳改裝安全，台灣始終沒有明確法規，又盲目地選擇性執法，影響人民自由。

車友表示，為讓台灣與世界接軌，呼籲政府訂定合法標準，在不影響行車安全與噪音的情況下，讓汽機車改裝合法化。另外，針對此次新北市政府噪音車稽查，標準到底在哪？是否應該修正？以及噪音判定原則，希望政府訂出合乎時宜的法令，避免閉門造車，造成擾民。