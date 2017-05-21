中生問為何萬安演習？ 他一句話神回被推爆
2017-05-21 15:20
萬安演習，道路淨空。（資料照，記者黃建華攝）
〔即時新聞／綜合報導〕一年一度的萬安演習，相信大家都不陌生，對於來自中國的交換學生卻是「霧沙沙」，一名同學的回應，引起不少網友回響。
一名大學生在社群網站《Dcard》分享一張討論萬安演習的擷圖，內容寫著「我們這組的交換生剛剛問我：這是怕天災地震的演習嗎？我說：沒有，是怕你們打過來」。
這樣的神回引起網友討論，網友笑說，「結果真的一拳打過來」、「有笑有推哈哈哈」、「說得好直接哦」、「原來怕的不是天災是人禍啊\（-ㅂ-）/」。
不過，根據國防部全民防衛動員網站說明，萬安演習目的是強化居安思危與熟練防空作為，近年各縣市也著重各種大型災害應變的處理能力，確保災難發生時，能有更周全的準備。
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