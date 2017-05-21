12年國教新課綱後年上路 會考命題有3大趨勢
2017-05-21 14:28
12年國教新課綱後年上路，會考命題有3大趨勢。（記者林曉雲攝）
〔記者林曉雲／台北報導〕12年國教新課綱後年上路，國中教育會考命題將有3大趨勢。負責會考命題是台灣師範大學心測中心，台師大副校長宋曜廷今天表示，今年命題有3個特色：增加基本題，重視圖表題（實驗和生活結合）、題目跨領域（跨科），12年國教新課綱上路後，會考命題也會朝此方向精進發展，將會有更多的素養命題。
昨天會考首日在澎湖參加社區大學活動，教育部長潘文忠今趕赴台中主持出闈。他表示，12年國教新課綱強調素養，明年將會有更多學校加入新課綱的前導學校，完全免試入學的學校數，明年也會增加到30校。
至於新課綱上路之後，國中教育會考占比會有何改變？教育部次長林騰蛟表示，除了完全免試入學會擴大辦理，其他試務維持穩定，會考占申請入學的比例最高仍不得超過三分之一，沒有要改變。
宋曜廷表示，會考難易適中，具有3個特色，增加基本題，例如今年數學增加一題基本；重視圖表題，例如自然科考題將實驗和生活情境結合；命題跨領域（跨科），例如國文科命題，加入了自然、社會及數學領域的思考，協助學生的語文思考可以更結構化，命題趨勢將引導老師教學和學生的學習。
今年國中教育會考共有24萬3564人報名，缺考人數以英語科3864人最多，各科到考率均在98％以上，未發生嚴重舞弊行為，有一名考生在考英語科時，惡意擾亂試場內外秩序，情節嚴重；另一名考生也是考英語閱讀時作弊，兩個考生的英語閱讀成績均不列等級（零分）。
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