國中會考落幕 桃園200多人缺考

國中教育會考中午結束，考生步出考場，神情輕鬆。（記者陳昀攝）

2017-05-21 14:03

［記者陳昀／桃園報導］國中教育會考中午落幕，桃園考區共有2萬5003名考生，兩天來各科都有200多人缺考，違規件數共39件，主要是攜帶行動電話進入試場、提前翻開試題等，不過考試結束後，考生大都輕鬆步出考場、談笑風生，雀躍大叫「終於結束了！」

桃園市教育局統計，今天考試的自然科缺考267人、缺考率1.068%，英語閱讀缺考252人、缺考率1.008%，英語聽力缺考289人、缺考率1.156%，平均缺考率1.077%。

教育局指出，今天最多違規項目為將行動電話、電子手錶等物品帶進考場並於考試時發出聲響，還有提早翻開試題本、攜帶非應試用品等。