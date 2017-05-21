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「共享綠藝。好食光」 北市民農作物端上桌

「共享綠藝。日常。好食光」，舉辦田園小市集及運用各地區田園城市的農作物舉辦食物共享，菜餚包括青醬義大利麵、包子及香草餅乾等。（記者鍾泓良攝）

2017-05-21  14:11

〔記者鍾泓良／台北報導〕明天為「世界都市農夫日」，北市府今天於台北國際藝術村舉辦「共享綠藝。日常。好食光」活動，以田園小市集及運用各地區田園城市的農作物舉辦食物共享，菜餚包括青醬義大利麵、包子及香草餅乾等。

副市長林欽榮說，田園城市推動至今2年，已經創造了402座田園基地，總計面積有約10萬平方公尺的田園面積，均由里長、學校、企業及志工認養，希望未來大家不僅是種種菜，更可以推動有機食農。

「共享綠藝。日常。好食光」，以「田園小市集」、「夏日共享餐桌」與「城市綠藝成果發表研討會」3大主題傳遞田園城市政策。現場邀請台北市各田園基地認養者擺設共15個攤位，扮演土地教育者的角色，攤位包含園藝治療、綠色堆肥、養蜂蚯蚓、種植知識等，每個攤位都富有特色。

而「夏日共享餐桌」融入各田園基地的收成作物於料理中，社區團體也帶來專屬於社區特色的拿手好菜，讓大家共享甜美成果。

「夏日共享餐桌」融入各田園基地的收成作物於料理中，社區團體也帶來專屬於社區特色的拿手好菜，讓大家共享甜美成果。（記者鍾泓良攝）

林欽榮說，田園城市推動至今2年，已經創造了402座田園基地，總計面積有約10萬平方公尺的田園面積，均由里長、學校、企業及志工認養，希望未來大家不僅是種種菜，更可以推動有機食農。（記者鍾泓良攝）

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