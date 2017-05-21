會考英文題目長 屏東7件違規
2017-05-21 14:03
〔記者邱芷柔／屏東報導〕國中教育會考第2天，屏東考區仍有學生違反考場規則，攜帶附有量角器功能的尺、配戴智慧型手環等入場遭違規記點，教育處學管科統計，今天共有7件違規。
屏東考區考生表示，今天考自然、英文閱讀和聽力，自然科題目與考古題相仿，「不會覺得特別困難」，而英文部分也沒有太艱澀難懂的單字、句型，不過閱讀、聽力部分的長度都較長，必須整段讀完、聽完才能選出正確答案。
教育處學管科統計，今天自然科缺考人數有102人、英文閱讀缺考98人、英文聽力缺考100人；有別昨天悶熱的陰天天氣，今天屏東地區太陽露臉，考生們在會考結束後也跟著露出燦爛笑容，直呼「解脫了！」
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