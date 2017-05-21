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免試上中一中、中女中 預估最少2到3科達A++

考生完成會考硬仗，下階段將循免試入學等管道拚升學。（記者蘇孟娟攝）

2017-05-21  14:04

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國中會考結束，中投區備受關切的台中一中與台中女中粗估，要錄取該校免試入學，除須過5科達A的基本門檻外，會考5科至少要有2科到3科是A++，會考成績總點數至少93點以上，以95點以上較保險。

台中一中今年免試錄取896人與台中女中錄取700人，台中一中教務主任黃偉立與台中女中教務主任陳元泰均指出，今年各科難易度跟去年不相上下，錄取標準應跟去年差不多。

包括一中與女中均預估今年免試錄取標準包括考生第一關須5科均達5A以上，5科中至少須有2科到3科達到A++，免試超額比序會考成績積點達95點以上較保險（會考成績總點數最高111點）。

中投區高中職免試入學會考成績總點數，將各科按等級標示分為1到7級，點數為級數的3倍，作文依依級分，分1到6點，5科加作文點數最高111點。

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