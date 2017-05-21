會考英語科 老師說這題很驚悚…

會考英語科試題取材以生活情境為主，教育部國教輔導團老師以客運路線變更公告為例說明。（記者林曉雲攝）

2017-05-21 14:01

〔記者林曉雲／台北報導〕會考今天結束，最後一科考英語科，教育部國教輔導團評析考題表示，今年作答氛圍較友善，難度與去年相當。但解題老師說，題組第19到21題的內容驚悚，主要是考細節及猜測horrendous的字義，文章內容是去湖邊露營遇到一個dirty man，而竟然是crazy killer…。

新北市新莊國中英語老師曾麗娜和新北市淡水國中英語老師陸韻萍審題對外說明。老師說明，今年題組的試題多樣，取材多元，且有不少圖表題，閱讀題考出超時工作及號召遊行的傳單等社會關懷議題、食物浪費等全球性議題、客運路線變更公告等生活議題，聽力測驗題須由說話者語調及反諷語氣內容，推論出正答，屬於較有挑戰性的題目。

聽力測驗第三大題「言談理解」整體情境推論題較去年多，包含猜測職業、猜測談話地點、賴床情境；第一大題辨識句意圖片差異性不大，結合以往經常出現在閱讀單題數量詞的概念，難度比去年稍高。

閱讀測驗的單題考單字及文法，類似以往基測的基礎及親民；考生熟悉1200個單字及基礎文法，以上下文情境來理解語法概念，只有少數題稍有難度外，其餘皆為基本題型。

而題組的試題多樣，取材多元，例如社會關懷議題（超時工作、號召遊行的傳單）、全球性議題（食物浪費NG商品網頁促銷、電影市場改變對各國文化衝擊）、生活議題（二手書交換、客運路線變更公告），內容以生活情境為主，結合核心素養三面九項能力，例如分析、思考、綜合訊息能力、培養國際觀及互助共好等。老師以第29到30題客運路線調整為例，該題除需理解各路線變更內容，了解調整先後路線的不同處，考生更需要耐心判讀地圖。