國中會考英文難度偏高 考生：文章長需要多花耐心

國中會考今上午考完自然、英文閱讀及聽力。（記者張議晨攝）

2017-05-21 14:06

〔記者張議晨／台北報導〕國中會考今上午考英文閱讀及聽力，考生普遍認為，英文閱讀偏向理解，需要耐心看完全文才有信心作答，至於單字題部分則未超出課本範圍；聽力部分，幾乎偏向2人對話，若未聽仔細，很容易被題目「誤導」，十分需要耐心及專注力。

台北市建成國中考生羅琳玉表示，閱讀題有一題考南極探險，需要填入正確句子，但從前、後文很難判斷適當語句，需要完全閱讀完全文，才能理解文意。另外還有全球化部分，文章提及美國電影造成許多國家國產電影沒落，題目有提供圖表作答，需要花時間一一比對。

另一位同學鍾博安說，英文聽力都是對話為主，但部分題目都會出現「誤導」的答案，需要仔細聽完全文，才不會落入陷阱。例如有一題主角提到他在車站，但仔細聽完，才知道原來他在訂餐廳。另外閱讀某題給考生一張巴士路線表，題目給6個提示，要考生反推巴士路線為何，題型相當生活化。