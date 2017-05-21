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「終於結束了」！會考落幕 學子開心相偕出遊

會考結束，學子雀躍、歡呼。（記者吳俊鋒攝）

2017-05-21  13:37

〔記者吳俊鋒／台南報導〕國中教育會考今天中午在英聽測驗後落幕，學子步出試場，有的談笑風生，雀躍大叫「終於結束了」，吶喊紓壓，甚至相約出遊，逛街、看電影、吃東西，甚至要去游泳消暑。

台南考區的新化高中，逾800位學子應試，秩序大致良好，校方緊急開放預備教室給感冒的考生，因應措施，家長肯定。

昨天在預備教室的感冒學子有12位，下午增為13位，今天則是15位，不影響其他考生的情況下，大家都獲得公平應試的機會。

歸仁區的新豐高中，應試學子逾1200位，考場秩序也大致良好，校長陳惠珍表示，這2天，在附近重要路口都有駐點人員，監控、宣導廟會或活動的噪音防制，避免干擾學子考試，效果不錯。

新豐高中在休息區還提供座椅，並開放冷氣，讓學子可以舒適地溫書，希望考取佳績，受到家長好評。

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  • 學子開心地步出試場，談笑風生。（記者吳俊鋒攝）

    學子開心地步出試場，談笑風生。（記者吳俊鋒攝）

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