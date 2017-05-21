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國中會考宜蘭學生搶快作答 遭扣違規2點

國中會考今天舉行第2天考試，學生進行自然、英語閱讀和英語聽力測驗。（記者簡惠茹攝）

2017-05-21  13:39

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕第4屆國中教育會考今天落幕，宜蘭縣共有5195名考生報考，今天有一名學生在英文科考試時搶快，說明時間就先作答，遭扣2點。宜蘭縣政府教育處表示，會考成績單將在6月9日寄發並開放網路查詢。

國中會考今天舉行第2天考試，學生進行自然、英語閱讀和英語聽力測驗，宜蘭共設有8個考場，其中7個考場設有特殊試場。宜蘭區主辦學校蘭陽女中表示，自然科共缺考60人，英文閱讀缺考62人，英文聽力則缺考72人。

蘭陽女中指出，今天宜蘭區共有1件違規事件，有一名學生在進行英文閱讀測驗時，說明時間就開始提早作答，因此依照違反試場規則，遭扣違規2點。教育處表示，會考成績將在6月9日寄出，教育會考各科成績分為「精熟」、「基礎」及「待加強」共3個能力等級，是本區免試入學超額比序項目之一，占15分，近總積分之1/3，教育會考成績仍具關鍵性影響。

慧燈中學蔡姓學生完成會考後如釋重負，他說，英文閱讀出現許多生字，克漏字的介係詞也比較難選擇，整體來說英文科目難度較高，賴姓學生說，自然科跟平常練習的題目比起來，有比較得心應手一些。

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