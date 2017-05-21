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百分百台灣原創！ 嘉義好孕求子彩繪完工

「台灣原創插畫彩繪村」發起人「奇卡奇卡」（右）向嘉義縣長張花冠介紹求子彩繪牆。（記者曾迺強攝）

2017-05-21  13:37

〔記者曾迺強／嘉義報導〕網路插畫家「奇可奇卡」號召近百名插畫家，以近半年的時間，在嘉義縣道170線朴子市南竹里路段，以接力方式繪製「好事花生、求子順利、孕子平安、育子健康、望子成龍」5大主題共50幅彩繪，並將名稱定為「台灣原創插畫彩繪村」，是全國少見的「好孕求子彩繪牆」，10多名彩繪作者今天與社區共同舉行完工典禮，並向遊客介紹作品意象，小小村落熱鬧滾滾。

發起人「奇可奇卡」表示，國內「彩繪村」多仿照國外動、漫畫人物，鮮少有本土原創彩繪作品真實呈現國人眼前，半年前有意在南竹里外婆家附近繪製原創插畫，獲不少同業回響；插畫家「海豚男」說，有同業完成作品後，不久果然有「孕」，也有人在繪圖過程中認識、相戀，「這主題的繪畫實在很神奇。」

「台灣原創插畫彩繪村」以朴子配天宮及南竹里大華宮求子傳說，融入花生等當地特產，周邊彩繪送子鳥、育子平安等圖樣，道出想成為父母或已為人父母的民眾心聲。縣長張花冠出席活動說，感謝近百名插畫家辛苦完成作品，讓原創作品能在朴子落地生根，並帶動當地觀光發展。

插畫家歐北貓（左1）在自己的作品前與遊客合影。（記者曾迺強攝）

「台灣原創插畫彩繪村」有「好事花生、求子順利、孕子平安、育子健康、望子成龍」5大主題共50幅彩繪。（記者曾迺強攝）

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