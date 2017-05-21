會考結束 自然首次用漫畫連續圖形命題
2017-05-21 13:21
會考今天中午結束，教育部國教輔導團說明，自然科首次用漫畫連續圖形命題。（記者林曉雲攝）
〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考今天結束，教育部國教輔導團評析自然科試題，重視科學概念的釐清及應用能力，強調動手做實驗的學習理念，8成是圖表題，以第51到52題組題為例，首次利用漫畫的連續圖形命題，說明籃球與騎士的運動過程，符合生活情境題型，考生只要掌握關鍵字「等速度」及位能＝mgh概念即可正確作答。
新北市明德高中校長張錫勳表示，今年自然科考題有8成是圖表題，學生必須解讀圖表以回應科學概念答題，此考試趨勢可引導老師的教學更探究實作，也為12年國教新課綱科學素養準備。
新北市永平高中地科老師沈文俊說明，圖表題偏多，引導學生整理圖表資料，面對問題和解決問題，以第26題為例，台灣夏季盛行西南季風，冬季盛行東北季風，對於兩者敘述的比較，題目設計不同於一般試題直接節錄課本文字測驗學生，除了明白季風的起源、特性、影響…基本概念外，一般學生較容易忽略：無論東北季風或西南季風常途經海面，因而吸收水氣，故容易在迎風面發生降雨現象，此試題著重概念的釐清，評量學生整合相關概念的能力。
生物科試題設計提供多元訊息，學生答題時，需要整合不同概念，例如第18題，考生必須了解呼吸作用及光合作用的反應式，或如第36題，考生必須了解血液經由肝臟和腎臟作用後，其中尿素濃度的改變情形。
理化科部分，著重基本原理和公式推理，重視實驗活動，無繁瑣的計算題型，可減輕學生計算壓力，計算題也多以基本公式進行推算即可。
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