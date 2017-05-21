| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
中職Live》「大帝」曾陶鎔開轟 兄弟1分開張 射箭混雙魏均珩與譚雅婷 射下南韓奧運金牌組合奪金
 首頁 > 生活

會考結束 自然首次用漫畫連續圖形命題

會考今天中午結束，教育部國教輔導團說明，自然科首次用漫畫連續圖形命題。（記者林曉雲攝）

2017-05-21  13:21

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考今天結束，教育部國教輔導團評析自然科試題，重視科學概念的釐清及應用能力，強調動手做實驗的學習理念，8成是圖表題，以第51到52題組題為例，首次利用漫畫的連續圖形命題，說明籃球與騎士的運動過程，符合生活情境題型，考生只要掌握關鍵字「等速度」及位能＝mgh概念即可正確作答。

新北市明德高中校長張錫勳表示，今年自然科考題有8成是圖表題，學生必須解讀圖表以回應科學概念答題，此考試趨勢可引導老師的教學更探究實作，也為12年國教新課綱科學素養準備。

新北市永平高中地科老師沈文俊說明，圖表題偏多，引導學生整理圖表資料，面對問題和解決問題，以第26題為例，台灣夏季盛行西南季風，冬季盛行東北季風，對於兩者敘述的比較，題目設計不同於一般試題直接節錄課本文字測驗學生，除了明白季風的起源、特性、影響…基本概念外，一般學生較容易忽略：無論東北季風或西南季風常途經海面，因而吸收水氣，故容易在迎風面發生降雨現象，此試題著重概念的釐清，評量學生整合相關概念的能力。

生物科試題設計提供多元訊息，學生答題時，需要整合不同概念，例如第18題，考生必須了解呼吸作用及光合作用的反應式，或如第36題，考生必須了解血液經由肝臟和腎臟作用後，其中尿素濃度的改變情形。

理化科部分，著重基本原理和公式推理，重視實驗活動，無繁瑣的計算題型，可減輕學生計算壓力，計算題也多以基本公式進行推算即可。

廣告
  • 會考今天中午結束，教育部國教輔導團說明，自然科首次用漫畫連續圖形命題。（記者林曉雲攝）

    會考今天中午結束，教育部國教輔導團說明，自然科首次用漫畫連續圖形命題。（記者林曉雲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國中會考 自然
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
蔡政府執政週年總體檢
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽冷菜✧文昌油雞
巧克力香蕉太陽塔
端午必吃✧廣東粽
芒果品種怎麼分辨？
轉寄

標題：會考結束 自然首次用漫畫連續圖形命題


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月21日‧星期日‧丁酉年四月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.