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端午節將至 移民署與新移民一起包粽子

移民署長何榮村（左4）與新移民一起同歡。（記者王冠仁翻攝）

2017-05-21  13:18

〔記者王冠仁／台北報導〕端午節將至，移民署為了讓在台的新移民進一步融入在地文化，在今天早上於台北市萬華新移民會館舉辦「粽葉飄新香—端午節聯歡活動」。

移民署說，此活動安排新移民姊妹編排的「粽子舞」開場，舞蹈還搭配台語歌曲「燒肉粽」的背景音樂，表演融合了台灣文化與異國元素，象徵新移民融入本土文化後，彼此激盪出的新文化。

此外，移民署長何榮村攜觀光局「喔熊」一同出席，吸引大小朋友的目光。何榮村說，他看到現場準備了許多包粽子的材料，十分期待能與新移民一同包粽DIY；移民署也邀請各國新移民參與，希望能讓新移民與家人們都有快樂的端午節。

移民署長何榮村（右2）與新移民一起包粽子。（記者王冠仁翻攝）

移民署長何榮村（右4）與新移民一起包粽子。（記者王冠仁翻攝）

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