綠島陸蟹穿梭環島公路 東管處號召護蟹俠客行
2017-05-21 13:16
東管處邀請民眾一起幫綠島奧氏後相手蟹平安過馬路。（記者張存薇攝）
［記者張存薇／台東報導］東管處邀請民眾「做件事、愛綠島」， 即日起至23日、6月16至22日舉辦「護蟹俠客行」活動，號召民眾「手動」幫陸蟹平安過馬路。
東管處指出，綠島奧氏後相手蟹平時棲息於陸地海岸林中，但每年5月至10月進入繁殖季節，母蟹們必須趕往海邊完成產卵使命，因為在清晨或傍晚穿梭環島公路上，常被呼嘯而過的機車輾斃，因此邀請民眾一起當護蟹俠客，幫忙搬運陸蟹媽媽安全過馬路，而這兩天已有不少出生約3個月的小蟹出沒，可能因為太熱又爬不上環島公路而死亡。
「蟹蟹您的愛、護蟹俠客行」活動每天一場次，集合地點在環島公路龜灣路段 （阿嬤鹿肉乾店 ），活動時間為晚間5時30分至7時30分，參與遊客均可獲環保動物頭巾1條。活動參與資訊請連接到東管處活動官網東管處活動官網或電洽綠島管理站遊客中心（089）672026轉0查詢。
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