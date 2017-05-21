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會考英聽生活化 沒耐心聽完會「上當」

2017-05-21  12:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕會考最後一節英聽結束，多數考生笑容滿面步出考場，考生多說，英聽題目生活化，殺價對話很有趣，但有考生反映，對話略長，若沒有完整聽到最後，可能會「上當」選錯。

居仁國中學生陳家葦指出，今年英聽感覺對話長了點，且問題選項要思考一下才能下筆；居仁國中學生張博勛也說，感覺選項均出現在題目敘述裡，考生若沒有仔細聽問題內容，很容會誤以為自己剛才聽到的某個選項就是答案，感覺處處陷阱。

居仁國中考生鄒禹紳指出，英聽難易度跟在校練習時差不多，但確實要仔細聽完，例如殺價題要憑問答的口氣才能判斷最後有沒有殺價成功，才能選出正確的購買金額，他「差一點上當」。

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  • 會考終於結束，考生結束兩天硬仗。（記者蘇孟娟攝）

    會考終於結束，考生結束兩天硬仗。（記者蘇孟娟攝）

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